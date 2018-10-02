«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет перечень банков-партнеров

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» расширила пул банков, предоставляющих кредит на покупку квартир в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово». К списку финансовых партнеров присоединились ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК».

Перечень банков, в которых можно взять кредит на приобретение квартир в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» пополнился двумя крупными финансовыми организациями. Новыми партнерами «Главстрой Санкт-Петербург» стали ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК», входящие в одну группу компаний.

Условия ипотечного кредитования в банках совпадают. В рамках соглашений с «Главстрой Санкт-Петербург» ставка по кредиту от 8,5% годовых. Минимальный размер первоначального взноса – от 15% от стоимости приобретаемого жилья. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредита – от 5 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования в ПАО «БИНБАНК» можно ознакомиться на сайте https://www.binbank.ru

Подробнее с условиями ипотечного кредитования в ПАО Банк «ФК Открытие» можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

Новыми финансовыми партнерами аккредитованы все строящиеся дома «Главстрой Санкт-Петербург».

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «По итогам девяти месяцев 2018 года в жилом комплексе «Северная долина» и жилом комплексе «Юнтолово» более 65% сделок было совершено с привлечением заемных средств. Оба жилых комплекса входят в пятерку крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Уже сейчас в «Северной долине» в эксплуатацию введено более 2 млн кв. м жилья, пять детских садов и две школы. В жилом районе «Юнтолово» введено 25 жилых корпусов общей площадью 274 286 кв. м, открыты школа и детский сад. Для нас важно предоставлять клиентам не только широкий выбор жилья, но также и разнообразные схемы его приобретения. Вариативность ипотечных предложений позволяет расширить возможности покупки и сделать жилье в «Главстрой Санкт-Петербург» еще более доступным».

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/