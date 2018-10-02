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Город
02.10.2018 11:19
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В деле о мертвых утках на реке Новой появились дакхантеры и мышьяк

Ученые из университета ИТМО выяснили, от чего могли погибнуть утки на реке Новой. Среди версий и ненавистники животных.

В деле о мертвых утках на реке Новой появились дакхантеры и мышьяк

Роман Рожнов/Интерпресс

Лаборатория экологического мониторинга кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности университета ИТМО проанализировала состав воды в реке Новой, где летом массово находили мертвых уток. Как выяснили ученые, пернатые умирали, всего три часа проведя на поверхности воды. В иле нашли мышьяк.

В конце лета депутат петербургского парламента Сергей Никешин обнаружил около своей приемной мертвых уток.  «Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки «Новой» (пунктуация и орфография автора. — Прим. ред.)», – гласила оставленная на двери записка. Экстравагантная выходка активистов единороссу не понравилась, но отказываться от участия в решении экологической проблемы он не стал. Подкинутые тушки сдал на экспертизу, которую заказал у исследователей университета ИТМО. Спустя два месяца парламентарий получил результаты.

Как рассказала «Фонтанке» автор заключения экспертизы Наталья Динкелакер, ученые произвели забор проб воды, донных грунтов, водной и прибрежной растительности, провели три дня на берегу реки Новой и стали свидетелями гибели десятка птиц. «Мы наблюдали, как утки прилетают и садятся на запруду на реке Новой и через три часа умирают. Сделать мы с этим ничего не могли, отловить их было невозможно», – говорит завлабораторией. По ее словам, сами тушки изучали в Управлении ветеринарии на предмет опасных для человека инфекций и таковых не нашли. Ученые же всерьез взялись за исследования воды.

Заборы были взяты из нескольких точек – ближе к руслу реки за территорией аэропорта Пулково (ООО «Воздушные ворота») и около жилого массива в районе от пересечения реки с проспектом Народного Ополчения до пересечения с улицей Солдата Корзуна. 

В промышленной части реки зафиксировали неприятный запах, водную и прибрежную растительность и отсутствие мертвых птиц. В запруде у жилого квартала Ульянка ежедневно ученые находили с десяток дохлых крякв, фиксировали гниющие водоросли, прибрежный покос, планктон, вбирающий в себя грязь.

При этом пробы, взятые возле аэропорта, показали максимальное превышение ПДК по 12 химическим загрязняющим веществам, в том числе содержащим аммоний и фенол. Вниз по течению концентрация химического загрязнения оказалась меньше, однако ПДК все равно фиксировали выше нормы.

Ближе к жилым кварталам в неглубокой запруде реки к химии добавилась органика. Экспертиза показала значительное превышение показателей общего микробного числа (100 раз), показателя общих колиформных бактерий в 600 раз, термотолерантных колиформных бактерий в 6000 раз.

«Это является естественной реакцией самоочищения водоема, однако поступающее количество органического вещества значительно превосходит потенциал самоочистки верхних участков реки», – объясняют специалисты. 

Экологическая картина Новой, вероятно, была бы предельно ясна, если бы не обнаруженные учеными при изучении илов металлы. Среди них мышьяк, свинец и никель. Все эти вещества найдены именно на дне возле квартала Ульянка. Как считают сотрудники лаборатории, обнаруженные металлы являются точечным загрязнением, то есть, скорей всего, кто-то близ жилого квартала вылил в запруду реки нечто вредное и содержащее мышьяк. Последствием стало накопление тяжелых металлов и опасных токсикантов в сине-зеленых водорослях.

По итогам анализа в ИТМО пришли к выводам, что гибельным для уток мог стать и фенол, который попадал в реку из аэропорта Пулково. Как писала «Фонтанка», в Новую сливали в том числе противообледенительные жидкости, которыми обрабатывали самолеты. Еще одна версия – отравление мышьяком, присутствующим в бактериально-водорослевых матах на поверхности воды. Третье предположение звучит почти абсурдно: «Отравление мышьяком, содержащимся в отравленных кормах для животных, умышленно размещённых людьми на берегу или скормленных непосредственно водоплавающим птицам». То есть теоретически на юге города все лето могла орудовать банда ярых противников уток. 

Как говорится в исследовании, сотрудниками лаборатории были найдены мертвые кряквы, сизые и озёрные чайки, трупов сухопутных птиц не было обнаружено. «Кроме того, важным фактом является обнаружение трупов водоплавающих птиц в некоторых других водоёмах Санкт-Петербурга. Поскольку химические анализы в них не проводились, мы не можем предполагать причины гибели. Однако наличие во всех водоёмах такого специфического загрязнителя, как фенол, маловероятно. А вот наличие целенаправленных отравителей птиц – вполне», – утверждают эксперты.

Чтобы сказать что-то более точно, экологам нужно изучить тушки погибших птиц, однако такие исследования доступны пока только Управлению ветеринарии. Как рассказала «Фонтанке» Наталья Динкелакер, лаборатория ИТМО также намерена произвести анализ состояния воды в других водоемах, где наблюдалась гибель уток этим летом, тогда, возможно, версию о возникновении в городе «дакхантеров» можно будет подтвердить или опровергнуть.

Депутат Сергей Никешин сообщил «Фонтанке», что защищать реку Новую пока намерен все-таки с помощью обращений в федеральные и городские природоохранные службы, а не полицию. Парламентарий считает, что спасет реку не только контроль за предприятиями, стоки которых идут в воду, но и, возможно, изменение самого русла. Чтобы понять, насколько это перспективная мера, он намерен обратиться к гидрологам.

Напомним, что прошедшее лето запомнилось горожанам массовым мором уток. Больше всего на смерть животных жаловались жители квартала Ульянка. Мёртвых птиц также видели в прудах реки Сосновки вдоль улицы Пионерстроя в Красносельском районе, парке Александрино в Кировском районе, парке Интернационалистов во Фрунзенском и даже в Таврическом саду.

Гибель уток в Петербурге пришлась на затяжной период жары. В это время сине-зелёные водоросли, они же цианобактерии, стали активно размножаться в городских водоёмах.  Как предполагали специалисты городского комитета по природопользованию, отравление сине-зеленой растительностью могло стать одной из причин мора птиц. 

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

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