«Создали своё рабское государство». Рассказавший о пытках в ярославской ИК заключённый Макаров вышел на свободу

Признанный потерпевшим по делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1 Евгений Макаров вышел на свободу.

Об этом 2 октября сообщает телеканал «Дождь».

«Создали своё мелкое рабское государство. Не дают вообще никаких свобод людям. Постоянно издеваются. Даже сейчас, когда я освобождался, я написал заявление в двух экземплярах с просьбой мои деньги, которые остались на лицевом счёте, перевести в благотворительный фонд. Они и этого не сделали, а списали на свои нужды», — сказал он.

Евгению Макарову, осужденному за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сократили срок отбывания наказания – на 20 дней. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день, проведенный в СИЗО, стал засчитываться как полтора дня в колонии общего режима. Эта инициатива и помогла Макарову немного уменьшить продолжительность пребывания в несвободе.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы. Кроме Макарова пострадавшими по делу признаны ещё четыре человека.

Сейчас возбуждено дело по колонии №8, куда потом перевели россиянина. По версии следствия, там тоже применяли незаконные методы работы с осужденными. Об издевательствах в ИК-8 тоже стало известно благодаря видео.