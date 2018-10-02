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Общество
02.10.2018 10:12
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Россиянам дадут пять лет, чтобы перевести накопления в индивидуальный пенсионный капитал

Жители России смогут перевести в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) все имеющиеся пенсионные накопления в срок от полутора-двух до пяти лет. Об этом 2 октября заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов, сообщает Meduza со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что такая схема распространяется только на уже имеющиеся накопления, а не на согласие граждан на перевод взносов в пенсионный капитал с их зарплаты. Он не уточнил, по какой схеме граждане станут отчислять взносы в ИПК. Представитель ЦБ добавил, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений опубликуют в ближайшее время.

РБК сообщил 1 октября со ссылкой на источники, что Минфин и Центробанк решили автоматически подключать россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала. Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, для отказа нужно будет писать заявление.

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