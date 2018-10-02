Правозащитники Ингушетии сообщают об обысках у противников соглашения о границе с Чечней. МВД республики не подтверждает

Правозащитники сообщают об обысках, которые представители силовых структур Ингушетии якобы проводят в домах активистов, выступающих против договора главы республики Енус-Бека Евкурова с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым об установлении административной границы.

«Только что прошёл в моем доме обыск. Изъяли ноутбук и телефон. Обыски проходят в домах других гражданских активистов», – сообщил 2 октября в своём аккаунте в Facebook правозащитник, лидер ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.



Телеграм-каналы, посвящённые ситуации в Ингушетии, сообщают, что начиная с 5 утра вторника сотрудники регионального центра по борьбе с экстремизмом проводят обыски и в домах гражданских активистов. Среди тех, у кого якобы проходят обыски, называют также имена главы Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутивева, бывшего офицера МВД Хасана Кациева и активиста правозащитной организации «Машр» Исмаила Нальгиева.

В пресс-службе управления МВД по Ингушетии «Фонтанке» заявили, что «в настоящее время такие мероприятия у нас не проводятся». В то же время на сайте республиканского управления говорится, что «1 октября 2018 года возбуждены два уголовных дела по ст. 319 УК РФ - оскорбление представителя власти в сети Интернет. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к совершению данных преступлений».

В минувшую субботу Руслан Муцольгов был оштрафован на 10 000 рублей за участие в несанкционированной акции в Магасе в день подписания соглашения между Евкуровым и Кадыровым. Задержание и суд состоялись через несколько часов после того, как Муцольгов дал комментарий «Фонтанке» о сути претензий противников соглашения. Ряд активистов, представителей духовенства республики и тейпов утверждают, что, несмотря на заявления властей о «равноценном обмене территориями», от Ингушетии в пользу Чечни отчуждаются около 20 000 гектаров территории. Кроме того, не была соблюдена процедура. Власти не стали спрашивать мнения жителей республики о предстоящем пересмотре границ.

«Это не вопрос референдума. Завершился процесс создания Чечни и Ингушетии», – заявлял ранее «Фонтанке» пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов.

В ближайшее время ожидается ратификация соглашения парламентом Ингушетии. На 6 октября намечен Общегражданский форум Ингушетии, где будут подниматься вопросы, связанные с территориями.