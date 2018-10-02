Корпус ИТМО на Биржевой снова мерзнет, но в вузе говорят, что все по плану

Корпус университета ИТМО на Васильевском острове снова опоздал с началом отопительного сезона. Но если в прошлом году батареи в здании стали горячими только в конце октября, то в этом году тепло обещают подать в ближайшие дни.

«В корпусе ИТМО на Биржевой линии, 14, нет отопления. Как в прошлом году», – сообщил 1 октября «Фонтанке» читатель.

Год назад наше издание писало о замерзающих преподавателях и студентах на Васильевском. Проблема возникла из-за долгов государственного оптического института им. С.И.Вавилова, чья котельная отапливает корпус ИТМО. Пока институт разбирался с энергетиками, городу пришлось в срочном порядке подключать блок-модульную котельную, чтобы не заморозить здание на Биржевой линии, 14. Батареи горячими там стали только 25 октября. В этом году в Северной столице официальный старт зимнего сезона был дан 28 сентября. Поэтому, обнаружив батареи по-прежнему холодными, встревоженные читатели обратились в редакцию.

Руководство вуза заверяет, что прошлогодние проблемы не повторятся. И отопительный сезон на Биржевой, хоть и с недельным опозданием, но все-таки начнется.

«Подготовка к началу отопительного сезона проходит успешно, проводится периодическое протапливание зданий и запуск системы отопления, – говорится в ответе проректора ИТМО Дмитрия Писарева, поступившего на «Фонтанку» 2 октября. – В корпусе по адресу: Биржевая линия, 14, запуск системы отопления планируется не позднее 07.10.2018 года».