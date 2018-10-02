Рогозин обвинил Маска в демпинге с целью убрать Россию с рынка пусковых услуг

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск продает Пентагону ракеты-носители по заниженным ценам с целью выдавить Россию с этого рынка. Об этом 2 октября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

Рогозин оценил действия Маска как «чистый демпинг». «Для того чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от 40-50, иногда от 50-60 миллионов долларов», — сказал Рогозин и добавил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов, то есть, по его словам, доплачивают Маску за то, чтобы тот выводил на рынок дешевый продукт.

«И, конечно, Россия не может конкурировать», — сказал Рогозин, объяснив, что Роскосмос не может повышать цену запусков «в интересах национальной безопасности» для российского Минобороны.

Как уточняет РБК, свой первый контракт с Пентагоном SpaceX заключила в 2016 году. Тогда командование ВВС США не уточнило название победившей в конкурсе компании, однако только она подходила под требования военных кроме десять лет сохранявшей монополию ULA.

В июне Маск подписал с Пентагоном контракт на вывод в космос военного спутника AFSPC-52 с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy. Запуск запланирован на 2020 год. SpaceX оценила его стоимость в 150 млн долларов против 400 млн долларов у ULA.В сентябре гендиректор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания готова вывести в космос оружие, если это потребуется для обороны США.