Петербуржец перевозил в машине 1,8 млн рублей наличкой. Трансфер пресекли трое в масках

Перевозка крупной суммы денег в собственном автомобиле закончилась неудачей в Московском районе Петербурга. Налётчики действовали быстро и слаженно, добыли 1,8 млн рублей и скрылись на BMW.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, накануне около часу дня на парковке у ТЦ «Мебельный континент» на Варшавской улице возникли трое в масках. Они направились к белой «Митсубиси Паджеро». Агрессоры разбили стёкла иномарки, выволокли из машины водителя, затем изъяли из салона 1,8 млн рублей. Также нападавшие присвоили документы и сумку, в которой находилось ещё десять тысяч. С места они скрылись на кроссовере BMW X1.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД России.