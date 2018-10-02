Московский и Витебский вокзалы «минировали» с таксофона на Загородном

На двух вокзалах Петербурга искали взрывчатку вечером 1 октября. Бомбу не нашли, зато в отделе полиции оказался местный житель, заставивший полицию выискивать следы подготовки терактов.

Как стало известно «Фонтанке», служба «112» приняла два тревожных «тематических» звонка за вечер: ровно в четыре и в начале девятого. Звонивший мужчина предупреждал о том, что заминированы Московский и Витебский железнодорожные вокзалы. Силовики провели осмотры без эвакуации из крупных транспортных узлов Северной столицы. Взрывчатку в итоге не нашли.

Зато установили, что звонок телефонный террорист совершил с таксофона на Загородном проспекте, 41/43, находящегося в 120 метрах от Витебского. Вычислили и подозреваемого: им оказался 45-летний местный житель. Звонил, как это называют на языке правоохранительных органов, «из хулиганских побуждений».