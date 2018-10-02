В Энергомашбанке сменился владелец. Теперь в банке будут обслуживать нефте- и газотрейдеров

В не самый легкий период для российской экономики, продан один из старейших банков Петербурга. Энергомашбанк ассоциировался с фигурой бизнесмена Павла Селезнева – единственного в городе, кто стал банкиром после службы в МВД. Подготовка к продаже шла с апреля этого года, когда из акционеров вышел мультимиллионер из США Август Мейер. Селезнев же остается председателем совета директоров, а новые собственники комментируют сделку так, что «Фонтанка» увидела за ними будущие интересы в порту Усть-Луга и даже «Транснефть».

Пресс-служба ПАО «Энегромашбанк» 2 октября объявила о смене акционеров. «1 октября 2018 года группа инвесторов приобрела 100 процентов акций ПАО «Энергомашбанк», в результате чего состав акционеров банка полностью обновился», – говорится в официальном пресс-релизе.

«Мы не планируем сколько-нибудь существенных изменений в руководстве и менеджменте банка. Мы также считаем необходимым сохранить и приумножить существующий пул проектов и клиентов банка, в том числе за счет новых услуг и новых сфер деятельности, в частности, обслуживания нефте- и газотрейдинга, инфраструктурных и логистических проектов, связанных с транспортировкой и перевалкой энергоносителей», – говорит представитель группы инвесторов Михаил Локшин.

Председатель Совета директоров Энергомашбанка Павел Селезнёв считает сделку свидетельством привлекательности актива, что трудно опровергнуть, когда только за этот год Центробанк отозвал лицензию у 39 банков. (в 2017 году – 47 банков прекратили существование, а в 2016 году – 94).

«Удержать банк в такие годы – не самая простая задача, а уж продать…», – искренне сказал журналисту «Фонтанки» Павел Селезнев. «Мы заключили выгодную сделку с группой инвесторов, которая откроет перед банком новые возможности», – переходит Селезнев на сухой комментарий, дублируя обещания новых акционеров: «Топ-менеджмент и состав Совета директоров банка не изменятся».

Павел Селезнев занимает пост председателя совета директоров Энергомашбанка с 2005 года. Параллельно, с 2001 года он является директором Парка культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге. Он единственный в городе банкир из органов. Закончив Петербургский политехнический университет, он ушел в отставку в 1997 в звании в звании полковника МВД.

«Фонтанка» посмотрела на новый состав собственников Энергомашбанка. Формально он выглядит номинальным. Однако, по информации наших источников, за ним вполне могут стоять интересы крупных компаний. Так, в частности, на это указывает наличие в числе новых акционеров собственников компаний-подрядчиков госмонополии «Транснефть». Внимание привлекает и заявленное намерение новых владельцев сосредоточиться на сопровождении «проектов нефте и газотрейдинга, транспортно-логистической инфраструктуры перевалки углеводородов». По информации нашего издания, не исключено, что в новом качестве банк войдет в систему обслуживания проектов в порту Усть-Луга.

Компания ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга» нацелена на прием нефти из магистрального нефтепровода, бункеровку и перевалку на экспорт в интересах российских нефтяных монополий.

В этом смысле, с большой долей вероятности можно прогнозировать, что сделка укрепит «подушку безопасности» в лице крупных, прежде всего, сырьевых клиентов.

Заметим также, что в составе группы новых владельцев банка есть лица, работавшие в 90-х годах в питерской мэрии и, вероятно, выгодно монетизировавшие свои старые связи с нынешним российским руководством.

Так что, смена собственников Энергомашбанка похожа на приобретение актива под новые задачи.