На Крымский мост не пускают бензовозы. Нет разрешений и не готова инфраструктура

В ночь на 1 октября по Крымскому мосту открыли движение для большегрузов, которым ранее был запрещен въезд на переправу. Ограничения сняли не со всех грузовиков: со стороны Тамани в Керчь по-прежнему нельзя провозить нефтепродукты. У таких машин до сих пор нет специальных разрешений от Ространснадзора, пишет 2 октября РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков рассказал РБК, что с 1 октября министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — добавляет он. Но коллапса из-за недопоставок топлива в Крыму нет, уточняет Костюков. Поставщики пользуются паромной переправой по морю, как до введения в строй моста, и ждут получения разрешений, поясняет он.

По участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России нормативно-правовому законодательству, сообщила РБК представитель ФКУ «Упрдор «Тамань» (госзаказчик строительства Крымского моста) Алина Черноиванова. Но она не стала комментировать вопрос о разрешениях для бензовозов.

Б​ензовозам запрещен въезд на Крымский мост из-за неготовности инфраструктуры, заявил руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, не уточнив деталей. 15 августа Минтранс признал задержку сдачи работ по транспортной безопасности движения по Крымскому мосту. Однако запуск грузового движения по-прежнему был назначен на октябрь.

Стационарный досмотровый комплекс со стороны Керчи до сих пор не построен и не введен в эксплуатацию, хотя это должно было произойти к 1 октября 2018 года, сказал РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств. По его словам, досмотр идет в ручном режиме. «Вероятно, на исполнителя (управление ведомственной охраны Минтранса) могут быть наложены штрафы», — добавил он.

Исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста и подходов к нему в начале 2017 года стало управление ведомственной охраны Минтранса (УВО Минтранса). Общая стоимость подрядов превысила 12 млрд руб., но сроки выполнения работ по этим контрактам несколько раз переносились.