Триста киловатт-час на точку подключения. Правительство возвращается к идее социальной нормы на электроэнергию

В правительстве обдумывают возврат к идее нормы потребления электроэнергии для россиян с резким повышением тарифов для превысивших. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ» 2 октября.

Как пишет издание, законопроект должен был вступить в силу еще в 2014 году. В целом, его одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, который предложил заинтересованным ведомствам подготовить необходимые документы к январю будущего года.

Кабинет министров предлагает установить социальную норму на уровне в 300 кВт ч в месяц и привязть ее к точке подключения. Если потребители уложатся в норматив, то платить будут по базовому тарифу, если превысят — по повышенному. Потребление свыше 500 кВт ч в месяц придется оплатить по «экономически обоснованному» тарифу.

В правительстве также обсуждают сокращение числа категорий потребителей, которых приравняют к населению и постепенную отмену льгот для жителей сельской местности, а также для квартир с электроплитами или электроотоплением.