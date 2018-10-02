В память о Шарле Азнавуре Эйфелеву башню позолотили. В центре Парижа играют песни шансонье
Эйфелеву башню в ночь на 2 октября подсветили золотом в память о шансонье Шарле Азнавуре, который умер сегодня в возрасте 94 лет.
Eiffel Tower evening light show#paris #toureiffel #EiffelTower pic.twitter.com/R1lrTcDLng— Andrew Pile (@andyp1408) 1 октября 2018 г.
Мэр Парижа Анна Идальго написала в своем Twitter, что сегодня город отдает дань уважения певцу. На Йенском мосту играют самые известные песни Азнавура, на гигантском экране возле Эйфелевой башни показывают фотографии шансонье.
Напомним, шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет.
Справка:
Шарль Азнавур — певец, автор песен и актер армянского происхождения. Он написал свыше 1300 песен и сыграл в шести десятках картин; по итогам опроса журнала Time был признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века. Песня Азнавура «Вечная любовь», прозвучавшая в картине «Тегеран-43», стала в СССР хитом, который перепевали многие артисты.