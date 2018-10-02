В память о Шарле Азнавуре Эйфелеву башню позолотили. В центре Парижа играют песни шансонье

Эйфелеву башню в ночь на 2 октября подсветили золотом в память о шансонье Шарле Азнавуре, который умер сегодня в возрасте 94 лет.

Мэр Парижа Анна Идальго написала в своем Twitter, что сегодня город отдает дань уважения певцу. На Йенском мосту играют самые известные песни Азнавура, на гигантском экране возле Эйфелевой башни показывают фотографии шансонье.

Напомним, шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет.