Рогозин заявил, что дыру в «Союзе» проделали преднамеренно. От подробностей он воздержался, опасаясь «дыры в отношениях» с NASA

Производственный брак как версию происхождения дыры в обшивке корабля «Союз МС-09» комиссия Роскосмоса отвергла. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал в эфире «Первого канала» 1 октября, его слова приводит РБК.

По словам Рогозина, сейчас осталось всего два варианта — дыра была проделана либо на Земле, либо в космосе, причем преднамеренно. Окончательные выводы сделает вторая комиссия Роскосмоса, которая приступит к работе в ноябре. «Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях (с NASA — прим. ред.)», — пояснил Рогозин. Ранее на сайте Роскосмоса сообщалось о договорённости с NASA воздерживаться от предварительных выводов и объяснений.