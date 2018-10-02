«Волго-Балт» провел контрабандную яхту по Неве. Добро на переход дала таможня

В Петербурге суд рассмотрит дело о получении взятки сотрудником «Волго-Балта» за теневую проводку яхты. Перегнать ее из Карелии поручила таможня.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 1 октября в Кронштадтский районный суд поступило дело Дениса Блинова, обвиняемого в получении взятки от капитана яхты «Анна» за прохождение шлюзов в период прекращения пропуска транзитного флота.

К уголовному делу привела 21-метровая моторная яхта голландской модели «de Alm Delfino 65» выпуска 2016 года. По документам она принадлежала иностранному гражданину и была зарегистрирована на острове Гернси (Guernsey), расположенном в проливе Ла-Манш. Яхту доставили в Россию и передали в пользование местному состоятельному мореходу. Стоит «Анна» более 3 млн евро, способна принимать свыше 20 гостей, в корпусе размещены три просторные спальни, три ванные комнаты, офисное помещение, кухня и прочие атрибуты для повседневной жизни.

По данным таможни, официально яхта числилась за номинальным владельцем-иностранцем как средство для личного пользования и тем самым освобождалась от уплаты таможенных платежей в размере 36 млн рублей, но фактически ею распоряжался россиянин. Когда это выяснилось, карельская таможня возбудила административное дело и арестовала «Анну», а так так яхту доставляли через Петербург, материалы передали в Балтийскую таможню, и осенью прошлого года поручили капитану судна Иванову перегнать его в Кронштадт, к форту «Константин».

По распоряжению Минтранса, в навигацию 2017 года шлюзы работали до 15 ноября 2017 года, «Волго-Балт» официально прекратил транзит флота с 17-го числа. Чтобы не ждать весны и исполнить волю таможни, капитан Иванов, по версии следствия, воспользовался личными связями. Его знакомцем оказался заместитель начальника службы регулирования движения судов «Волго-Балта» Денис Блинов, который, как считает СК, попросил за внеурочную услугу 300 тысяч рублей и поручил подчиненным диспетчерам пустить яхту через шлюзы. 22 ноября 2017 года сотрудники «Волго-Балта» осуществили проводку, несмотря на закрытую навигацию, и «Анна» пришла к «Константину». Через четыре дня, 26 ноября, Блинов приехал на дамбу за деньгами, получил от капитана Иванова 295 тысяч рублей (судьба затерявшейся пятитысячной купюры следствием не установлена) и был задержан.

Вину 43-летний Блинов полностью признал вину и раскаялся, уточнили в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте. В должности замначальника службы регулирования движения судов «Волго-Балтийского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» он работает с 2005 года.