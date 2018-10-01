Автобусы и маршрутки на Google картах поедут в режиме реального времени

Компания Google обновила приложение с картами. Теперь на них можно комбинировать пешеходно-автомобильные маршруты, слушать музыку и наблюдать за движением общественного транспорта.

Об обновлении в компании рассказали 1 октября. Для регулярных маршрутов приложение будет создавать подборку с информацией об авариях, дорожных работах и пробках. Понять, сколько времени займёт стандартный путь, можно будет с помощью одного касания. Приложение тут же предложит альтернативу.

Появится возможность комбинировать маршруты, в которых задействован разный способ передвижения.

На картах в 13 российских городах маршрутки, автобусы и прочий общественный транспорт будут отображаться в режиме реального времени. Нововведения касаются Москвы, Петербурга, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Новосибирска и Самары.

В карты будут интегрированы приложения Apple Music или Google Play Музыка. Обновление станет доступным уже на этой неделе.