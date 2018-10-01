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Технологии
01.10.2018 23:39
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Швейцарские инженеры поставили четвероногого робота на колеса

В Швейцарии инженеры создали модификацию робота ANYmal, прикрепив к его четырем конечностям колеса. Об этом 1 октября пишет N+1.

Инженеры из Высшей технической школы Цюриха разработали специальный алгоритм для управления таким роботом. Благодаря 12-ти электромоторам ANYmal может двигать каждой ногой в любом направлении. При этом инженеры добились того, чтобы робот одинаково успешно мог использовать и ноги, и колеса. Он быстро передвигается при помощи колес, при этом в любой момент может повернуть с помощью шага ногой или просто перешагнуть препятствие. 

В будущем инженеры надеются научить  ANYmal одновременно применять ходьбу и перемещение на колесах. Напомним, как писала ранее «Фонтанка», группа инженеров из нескольких европейских стран представила робота Centauro. У него также есть четыре ноги с колесами, но помимо этого он оснащен двумя руками. Система управления этим роботом устроена так, что он может копировать движения человека.

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