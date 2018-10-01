Доллар на торгах падает ниже 65 рублей. Российской валюте помогла нефть

Курс доллара на торгах на Московской бирже вечером 1 октября упал ниже 65 рублей. Как пишет РБК, это самый низкий курс американской валюты с 9 августа.

Курс евро также падает — в ходе торгов он доходил до 75,12 руб. (это почти на 80 копеек меньше курса, установленного ЦБ). Рост рубля происходит на фоне подорожания нефти. Напомним, цена на нефть марки Brent сегодня торговалась на Лондонской бирже выше отметки в 84 доллара за баррель. К вечеру она преодолела и отметку в 85 долларов. Эксперты связывают это с ожиданиями сокращения экспорта иранской нефти из-за санкций США.

Отметим, рубль начал укрепляться 11 сентября после длительного периода падения. Помимо подорожания нефти, на российскую валюту повлияло решение Центробанка повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 7,5%.