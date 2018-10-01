Паром «Принцесса Анастасия» застрял в порту Петербурга. Путешествие в Финляндию задержал плавающий в Морском канале автомобиль

Из-за свалившегося в Морской канал автомобиля круизный лайнер «Принцесса Анастасия» не смог вовремя выйти из петербургского порта. Отправка парома задержалась почти на 4 часа.

На задержку выхода из порта «Фонтанке» пожаловались читатели вечером 1 октября. Паром «Принцесса Анастасия» по расписанию должен был стартовать в 19:00, однако в половину одиннадцатого вечера он все ещё стоял возле Морского вокзала. Гендиректор компании-оператора Moby SPL Сергей Котенев объяснил «Фонтанке», что капитану не давала выход администрация порта, объяснив задержку посторонним предметом в Морском канале.

По информации «Фонтанки», посторонним предметом оказался автомобиль. Он скатился в воду с Канонерского острова около четырёх часов вечера, водителя в машине не было. Сейчас его оттащили в сторону, чтобы пропустить лайнер и торговый караван. Из канала его вытащат только к утру 2 октября.

По данным сервиса Marine Traffic, к 11 вечера паром отчалил и проходит Морской канал.