На содержание КАД потратят еще 6,7 млрд рублей

Управление дорог «Северо-Запад» объявило еще два аукциона на содержание кольцевой автомобильной дороги до 2023 года. Суммарная стоимость максимальной цены контрактов – 6,7 млрд рублей. Информация об этом размещена 1 октября на сайте госзакупок.

Как следует из аукционной документации, до 2,9 млрд рублей УпрДор «Северо-Запад» готово заплатить за дополнительное содержание КАД, которое включает в себя ремонт и замену барьерного ограждения. Еще 3,8 млрд рублей управление может выложить за поддержание в порядке искусственных сооружений – мостов, развязок, путепроводов и съездов. Подрядчик ищется для 115 км автомагистрали — за исключением участка, проходящего по дамбе.

В августе УпрДор, не без претензий со стороны общественности и антимонопольщиков, выбрал подрядчика для работ по общему содержанию КАД – за 9,1 млрд рублей компания «Росдорстрой» с 2019 по 2023 годы будет убирать дорожное полотно, организовывать временные ограничения движения на магистрали, эвакуировать автомобили, попавшие в ДТП, и ликвидировать незаконные съезды с кольцевой. «Росдорстрой» и сейчас занимается уборкой КАД. Компания традиционно выигрывает тендеры на эти работы. Контракт стоимостью 3,2 млрд рублей с компанией заключен в 2016 году и рассчитан до конца 2018-го.