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Общество
01.10.2018 22:07
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«Мы отстояли его свободу». Кудрин поблагодарил трех главных спонсоров Европейского университета за поддержку

В Европейском университете начался учебный год. Торжественный прием по случаю начала учебы в частном вузе провели 1 октября в Главном штабе.

На открытии выступил председатель Счетной палаты и член попечительского совета ЕУ Алексей Кудрин. «Несмотря на все козни, которые в адрес университета делались, мы его отстояли. Наконец, было принято сознательное решение, и университет должен быть в таком качестве, мы отстояли его свободу», – отметил Кудрин. По его словам, крупные университеты выступали с предложением присоединить к себе вуз, однако такой сценарий развития событий коллектив не устраивал.

Отдельно Кудрин поблагодарил меценатов ЕУ. Среди наиболее крупных он назвал Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. «Они подключились и оказали поддержку, когда мы отказались от иностранного финансирования», – подчеркнул председатель Счетной палаты.

Напомним, Рособрнадзор 10 августа снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов. Всего Европейский университет взял на первый курс магистратуры 105 человек.

Справка:

Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам. Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы. Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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