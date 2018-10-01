«Мы отстояли его свободу». Кудрин поблагодарил трех главных спонсоров Европейского университета за поддержку

В Европейском университете начался учебный год. Торжественный прием по случаю начала учебы в частном вузе провели 1 октября в Главном штабе.

На открытии выступил председатель Счетной палаты и член попечительского совета ЕУ Алексей Кудрин. «Несмотря на все козни, которые в адрес университета делались, мы его отстояли. Наконец, было принято сознательное решение, и университет должен быть в таком качестве, мы отстояли его свободу», – отметил Кудрин. По его словам, крупные университеты выступали с предложением присоединить к себе вуз, однако такой сценарий развития событий коллектив не устраивал.

Отдельно Кудрин поблагодарил меценатов ЕУ. Среди наиболее крупных он назвал Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. «Они подключились и оказали поддержку, когда мы отказались от иностранного финансирования», – подчеркнул председатель Счетной палаты.

Напомним, Рособрнадзор 10 августа снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов. Всего Европейский университет взял на первый курс магистратуры 105 человек.