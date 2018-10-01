Россия потратит 3 млн долларов на помощь сельскому хозяйству Сирии

Сирия получит от России три миллиона долларов на «восстановление и устойчивое развитие сельского хозяйства». Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева 1 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Внести в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос Российской Федерации в размере до 3 млн долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций на финансирование, связанных с реализацией проекта по оказанию технической помощи Сирийской Арабской Республике в области восстановления и устойчивого развития сельского хозяйства», — говорится в документе.

Отметим, ранее в Минобороны РФ сообщали, что инфраструктура населенных пунктов Сирии разрушена на 40-70%, ситуация в сельском хозяйстве не лучше.