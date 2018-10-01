Минобороны Украины показало, как российский истребитель пролетает над украинскими кораблями во время учений «Казацкая воля»

Военно-морские силы Украины опубликовали в своем Facebook 1 октября видеозапись, на которой якобы «российский истребитель» пролетает над украинскими кораблями.

В сообщении уточняется, что Су-27 пролетел возле кораблей ВМС Украины во время учений «Казацкая воля — 2018». В Минобороны РФ пока воздерживаются от комментариев, официального подтверждения, что это был российский истребитель, нет.

Отметим, учения «Казацкая воля — 2018» проходили с 25 по 29 сентября. В них участвовали подразделения Минобороны Украины, Генштаба, органов военного управления и другие структуры. Генштаб ВСУ перед началом учений предупреждал, что все беспилотники в районе проведения учений будут сбивать без предупреждения.