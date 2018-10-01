Аэроэкспресс от Пулково до Петербурга снова на запасном пути. РЖД просит притормозить

Письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко отравил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, стало известно «Фонтанке». По словам наших собеседников, Белозеров проинформировал петербургского градоначальника, что проект ж\д ветки от аэропорта до Витебского вокзала фактически никак не согласован с РЖД.

Виктор Погонцев/Интерпресс

Во всех причастных комитетах Смольного проходят совещания, но как реагировать на позицию РЖД городские власти пока не решили.

Как стало известно «Фонтанке», 1 октября в Смольном проходили совещания, где обсуждалось обращение к Георгию Полтавченко от главы РЖД. Объясняя причину того, что конкурс на создание и эксплуатацию аэроэкспресса нужно отменить или, хотя бы, отложить, Белозеров отметил, что существующие наработки и конкурсная документации по сути не согласованы с железнодорожниками. Городские власти не одобрили у РЖД ни примыкание к действующим путям, ни трассировку, ни конечную станцию маршрута. Для 39 пар поездов, которые по условиям конкурсной документации должны курсировать между Витебским вокзалом и аэропортом, потребуется расширять инфраструктуру, что требует дополнительных финансов, и этот вопрос также не был проработан с железнодорожниками.

Факт получения письма «Фонтанке» подтвердили в комитете по инвестициям, но оперативно прокомментировать обращение РЖД оказались не готовы. Не комментируют пока ситуацию и в комитете по транспорту.

Официально послание Белозерова прокомментировал только вице-губернатор Игорь Албин, курирующий транспортные вопросы города, но деталей не раскрыл. «У нас с РЖД полное взаимодействие. Сегодня провёл совещание с вице-президентом компании Петром Кацывем. Обсуждали вопросы создания новой транспортной инфраструктуры, в том числе и аэроэкспресс. Возможно конкурс будет отложен для более детальной проработки трассировки и имущественно-правовых вопросов. Если будет такое решение, то скоро узнаете», – рассказал корреспонденту «Фонтанки» вице-губернатор Игорь Албин.

Желание РЖД быть более вовлеченными в проект вполне объяснимо — из 24 км железнодорожной линии от аэропорта до города 16 км уже находятся у неё на балансе. Будущий концессионер — а аэроэкспресс будет функционировать на основе государственно-частного партнерства – в обязательном порядке должен подписать с железнодорожниками договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Конкурсная документация по проекту создания и эксплуатации в Петербурге линии железнодорожного сообщения по маршруту «Витебский вокзал» – аэропорт Пулково была опубликована 28 июля 2018 года. Легенды о медлительности «Почты России», возможно, пройдут сквозь века, но в этом конкретном случае дело в другом. Как предположил собеседник «Фонтанки» близкий к ситуации, городские власти и РЖД банально не смогли договориться в вопросе финансов для расширения существующей инфраструктуры, поэтому ситуация в последний момент получила вот такое официальное продолжение. В качестве другой возможной причины был назван тот факт, что с проектировщиком аэроэкспресса институтом РЖД «Ленгипротранс» до сих пор мог не расплатиться старый заказчик проекта, компания ЛСР. В РЖД не смогли дать никаких комментариев.

«Известно желание РЖД реализовать третий главный путь витебского направления. На самом деле РЖД де факто уже давно согласовало направление аэроэкспресса на Витебский вокзал, а сейчас используя это как рычаг влияния на город пытается вынудить город взять на себя расходы по созданию третьего пути витебского направления, которым и будет пользоваться. По сути, это способ шантажа», – предположил еще один собеседник «Фонтанки» в Смольном. При этом он допустил вероятность того, что проект «Аэроэкспресс» может в итоге опять сорваться, подчеркнув, что это крайне негативно скажется, в первую очередь, на развитии транспортной и туристической инфраструктуры и комфорте горожан.

Сама идея соединить город и аэропорт с помощью поезда существует с 2004 года, правда тогда предполагалось связать Пулково с Балтийским вокзалом. Под конец 2015 года в качестве рабочего варианта власти остановились на Витебском. Ориентировочная стоимость создания линии — 18,8 млрд руб. Размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет, участники должны были определиться к 10 октября, а из них победителя планировалось выбрать 12 марта 2019 года. Цель создания – обеспечить пассажиров аэропорта Пулково скоростным пассажирским транспортом до центра Петербурга, не зависящим от погодных условий и дорожно-транспортной обстановки. Если все пойдет по плану, то время поездки от аэропорта до центра города сократится до 30 минут. Как предполагают в Смольном, аэроэкспресс снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, повысит комфорт и предсказуемость продолжительности поездки в аэропорт.

Объявление конкурса заставило сторонников проекта вздохнуть с облегчением, потому что планам чиновников по этому вопросу веры уже не было. Так, например, в 2014 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что аэроэкспресс построится к чемпионату мира по футболу, но городские власти не сумели своевременно решить вопрос с федеральным финансированием. Уже в 2016 году Смольный таки получил 10 млрд рублей из бюджета страны на строительство Ж\Д ветки, но с помощью этих денег покрыл дефицит. Тогда губернатор объяснил это тем, что в условиях падения пассажиропотока Пулково тратить деньги на этот проект «с учетом финансовой ситуации, может, даже глупо».

Следующий раз о проекте вспомнили в октябре 2017 года – комитет по инвестициям рассказал «Фонтанке» о своих намерения объявить конкурсные процедуры в течение месяца. В этом же октябре о планах отложить поиск концессионера до конца года сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

Соглашение о намерениях построить железнодорожную ветку от аэропорта до города Смольный подписал на Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года с ООО «Аэроэкспресс». Предполагается, что компания примет участие в конкурсе, объявленном комитетом по инвестициям.

ООО «Аэроэкспресс» из города Химки Московской области обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Крупнейшим владельцем долей компании (33,34%) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». Примечательно, что еще 25% – у самого ОАО «РЖД». По 17,50%, 12,50% и 4,16% – у Искандара Махмудова, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга», у совладельца УГМК Андрея Бокарева и у Алексея Криворучко.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»