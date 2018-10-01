Госжилинспекция Петербурга признана лучшей в стране. Как и в 12 регионах

Петербургская Государственная жилищная инспекция заняла первое место в соответствующем рейтинге регионов. Северная столица поделила пьедестал с Хакасией, Удмуртией и другими 9 субъектами.

Как 1 октября сообщают в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, итоги накануне подвел заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Лучшими ГЖИ признали в 12 регионах, кроме Северной столицы это Республики Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская, а также Московская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая и Амурская области.

Рейтинг основывается на результатах проверок инспекции, количестве исполненных предписаний и доле судебных решений.

Рейтинг в Минстрое начали составлять в 2016 году. В первый раз Петербург вошел в тройку лучших, в 2017 году оказался в десятке лидеров рейтинга.