На границе Петербурга и области тонут садоводы. Река Сестра вышла из берегов

Ливни продолжают затапливать поселки на границе Ленинградской области и Курортного района Петербурга 1 октября. Река Сестра вышла из берегов, местные жители уверены, что проблема в плотине на озере Разлив.

О бедствии «Фонтанке» вечером в понедельник рассказали читатели. Больше всего от паводка пострадало ДНТ «Речное», которое расположено на берегу реки. Судя по видео из соцсетей, уровень воды поднялся минимум на полметра, мост через Сестру на месте, но дальше него в сторону Солнечного не смог уехать даже "УАЗ". В областном МЧС отметили, что в зоне подтопления оказались 4 садоводства, но основной поток воды хлынул на территорию города. Причиной паводка стали сильные осадки.

Местные жители уверены, что спасать свои дома им приходится из-за не открытой плотины водохранилища на озере Разлив, в которое впадает река.

Второй день с потоками воды пытаются справиться жители Рощино. Ранее дождь затопил дорогу в Зеленогорске.