«Фонтанка» за 60 секунд — 1 октября

Мусоросжигательный завод на севере Петербурга обсуждают уже лет пять. У греческого инвестора за это время, наверное, уже выросла борода по пояс. Говорят, в 2021 году завод в Каменке начнет, наконец, жечь.

Ученые из Политеха хотят отменить Неву. Для этого нужна все лишь еще одна дамба — с первой промахнулись, не там построили.

Если на вторую дамбу дадут слишком мало денег, то можно построить ее уменьшенную копию под Рощино. Там затопило так, что явно пора что-то менять.

Гейзер из кипятка и грязи начал бить во дворе школы в Купчино около 17 часов: опять рванула труба "Теплосетей Петербурга". Хорошо, что не пару часов раньше. А семьи двух утонувших в кипятке в подвале кафе на Измайловском получат от этой самой «Теплосети» по два миллиона рублей компенсации

Осужденному за взятку экс-депутату Нотягу суд не верит и не хочет отпускать его условно-досрочно.

А тем временем бывший зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик ушел под домашний арест. Его обвиняют в том же, в чем экс-вице-губернатора Марата Оганесяна, который уже несколько лет сидит в изоляторе. Осталось разобраться, кто же все-таки взял эти 20 млн.

Но Усть-Ижорское шоссе в Колпинском районе достроят не раньше июня 2019 года не из-за Янчика. Все потому, что его не догадались подвести к стадиону на Крестовском хотя бы одним концом.

Гигант финского строительного бизнеса YIT плачет, но продолжает есть кактус. То есть, инвестировать в Россию.