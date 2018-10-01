Семьи утонувших в кипятке в подвале кафе на Измайловском получат по два миллиона рублей компенсации

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» назвали размеры страховых выплат семьям погибших после прорыва трубы на Измайловском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, родители двадцатилетних Максима Шустрова и Андрея Начинкина получат по два миллиона рублей от «Страхового общества газовой промышленности», где застрахована ответственность «Теплосети Санкт-Петербурга». Еще до 25 тысяч рублей будет выплачено как компенсация расходов на погребение.

Тела молодых людей вытащили из подвала кафе «Типичный Питер» утром 28 сентября. Хлынувший из 300-миллиметровой трубы кипяток залил помещение, спастись смогли двое, Шустров и Начинкин вернулись вглубь подвала за одеждой. Труба возле дома 20 по Измайловскому проспекту была закопана в землю в 1992 году, экспертиза продлила ее жизнь до 2020-го. Гибель двух человек и возбужденное в связи с этим уголовное дело, как ранее писала «Фонтанка», могут повлиять на переговоры Смольного с «Газпромом». Компания через дочернюю «ТГК-1» фактически владеет «Теплосетью» (74,99%), городу принадлежит остальная доля. Губернатор планировал постепенно выкупить акции предприятия.