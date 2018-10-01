Нефть подорожала до максимума с 2014 года

Североморская нефть марки Brent торгуется 1 октября на Лондонской бирже выше отметки в 84 доллара за баррель. Как пишет РБК, в последний раз она стоила столько же в ноябре 2014 года.

По состоянию на 19:00 нефть торговалась на уровне 84,42 доллара за баррель. Она прибавила по сравнению с предыдущей торговой сессией около 2%, или полутора долларов. В последний раз нефть марки Brent стоила дороже 84 долларов 10 ноября 2014 года.

Отметим, цены на нефть растут уже несколько дней подряд. В начале прошлой недели баррель Brent подорожал сразу почти на 3 доллара.