«Это провокация, нацеленная на запугивание сербов». МИД РФ отреагировал на вторжение спецназа Косово на север края

В российском МИДе считают «демонстративное вторжение косовского полицейского спецназа в сербонаселенные районы» провокацией, которая «нацелена на запугивание косовских сербов». Соответствующее заявление официального представителя министерства Марии Захаровой опубликовано 1 октября на сайте ведомства.

«Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом. Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», – пишет Захарова. И уточняет, что Россия осуждает «пассивное поведение международных сил для Косово», которые не предприняли никаких действий в связи с инцидентом.

Напомним, 29 сентября армию Сербии привели в боевую готовность из-за того, что на границе страны и Косово 60 сотрудников косовского спецназа подошли к Газиводскому озеру, которое снабжает местную ГЭС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия решит вопрос о поддержке Сербии в Косово после переговоров президентов двух стран. Они должны пройти завтра, 2 октября, в Москве. Сербский лидер Александр Вучич уже говорил, что приоритетом при обсуждении будет ситуация в Косово.