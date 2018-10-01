Борцы с живодерским контентом в соцсети «ВКонтакте» выстроились на Малой Конюшенной

Четверо активистов провели согласованную акцию в центре Петербурга вечером 1 октября. Требование удалить из «ВКонтакте» живодерский контент они пытались донести до администрации соцсети, развернув плакаты в сторону башни дома Зингера.

Акцию на Малой Конюшенной улице заснял фотограф «Фонтанки». Четверо молодых людей вышли на улицу с плакатами, призывая остановить краш-фетиш (способ получить сексуальное удовлетворение, наблюдая за издевательствами над животными). Зоозащитники напомнили, что сейчас, по их подсчетам, «ВКонтакте» более 400 тысяч страниц с живодерскими видео, а глава отдела модерации сервиса Иван Корнеев обещал «положить конец» подобному контенту в январе этого года. Плакаты они развернули так, чтобы их было видно из окон башни дома Зингера, где расположен офис соцсети.

Ранее о том, что именно на страницах «ВКонтакте» сосредоточено до 90% всего живодерского контента в российском Интернете, заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.