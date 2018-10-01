Бывший следователь МВД арестован после исчезновения 50 миллионов рублей из уголовного дела

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя МВД Антона Ходько. Он обвиняется в хищении почти 50 млн рублей, изъятых в качестве вещественного доказательства.

Как сообщила «Фонтанке» 1 октября пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, Ходько заключен под стражу до 2 ноября.

Экс-следователю предъявлено обвинение по статье 160, часть 4, УК «Присвоение или растрата в особо крупном размере». По версии СКР, Ходько, работая следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД и ведя дело о мошенничестве при строительстве объектов Минобороны, совершил хищение денежных средств, изъятых при обыске у фигуранта этого дела, предпринимателя Кадыра Караханова. Как уточнил «Фонтанке» его адвокат Анар Мамедов, доллары и евро эквивалентом около 50 млн рублей находились в ячейке Райффайзенбанка и принадлежали супруге и брату обвиняемого. После изъятия Ходько, как считает следствие, поместил деньги в рабочий сейф, а не сдал в финансово-экономическую службу департамента МВД. Из сейфа они исчезли. Владельцев валюты признали потерпевшими.

Кроме Караханова в хищениях на строительстве объектов Минобороны и получении подрядов через взятки обвинены бывшие заместители директора Спецстроя Александр Загорулько и Александр Буряков, а также два бизнесмена — Арсен Ошакбаев и Ваха Арцыгов.