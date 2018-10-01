Бывший зампред комитета по строительству Петербурга отправлен под домашний арест. Его обвиняют в получении взятки в 20 млн рублей

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя комитета по строительству Петербурга. Александр Янчик обвинен в получении взятки в 20 млн рублей.

Как следует из картотеки Басманного суда, с ходатайством о помещении Янчика под домашний арест Следственный комитет обратился в пятницу, 28 сентября. Оно было удовлетворено.

По данным «Фонтанки», Янчик обвиняется в получении денег от бывшего руководителя компании «СЭМ-5» Василия Сливкина за обеспечение победы в конкурсах на оформление художественной подсветки футбольного стадиона на Крестовском острове стоимостью 347 млн рублей и строительство школы в Приморском районе Петербурга на 1,4 млрд.

Аналогичное обвинение готовится бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну. Василий Сливкин отрицает передачу 20 млн рублей в виде взятки.

Предыдущая версия СКР существенно отличалась. В мае 2017 года ведомство заявляло, что Сливкин передал деньги Оганесяну за контракт на подсветку. Янчик долгое время оставался свидетелем. Уголовное дело в отношении него возбуждено в середине сентября 2018 года.

Марат Оганесян и Василий Сливкин находятся под арестом по другим эпизодам, связанным со строительством стадиона на Крестовском.