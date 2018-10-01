Новая детская больница Хельсинки выиграла архитектурную премию Финляндии. Вот как она выглядит

Новая детская больница в клиническом комплексе Мейлахти в Хельсинки выиграла престижную национальную премию Finlandia в сфере архитектуры, обойдя даже недавно открывшийся музей современного искусства Amos Rex. Об этом 1 октября сообщается на сайте самой больницы.

На выбор жюри повлияли три фактора: внимание к человеку, высокие технологии и уникальная архитектура. Здание с изогнутым ярким фасадом, разработанное архитектурным бюро SARC Architects, бросает вызов серым домам поблизости.

«Гораздо более естественно, что больница выделяется в городском пейзаже, чтобы и обеспокоенному родителю не пришлось читать мелкие надписи на указателях», – цитирует директора больницы Антти-Матти Сиикала Yle.

Главный вход выполнен в синих и зелёных тонах, красным цветом обозначено отделение первой помощи.

Уютный дизайн интерьера использует темы из книг знаменитой сказочницы Туве Янссон, самый высокий этаж называется «Звезда», средний – «Долина», а нижний – «Море». В главном холле есть интерактивный аквариум, который считается успокаивающим элементом.

При разработке проекта после самого медицинского процесса самыми важными факторами, от которых отталкивались создатели, стал опыт ребёнка и семьи, говорит дизайнер Сусанна Калккинен. Это нашло отражение в оформлении интерьера. Например, окна расположены так, чтобы ребёнок мог видеть, что происходит на улице. В больницу родитель может прийти в любое время суток и увидеть своё чадо. Больница разработана таким образом, чтобы родители могли участвовать во многих ситуациях в ходе процессе лечения.

Коридоры расписаны иллюстрациями с муми-троллями и надписями, где заложена философия Туве Янссон.

Строительство обошлось в 170 млн евро, почти 40 млн из которых — пожертвования.