Mitsubishi отзывает с российского рынка почти 150 тысяч автомобилей

Компания Mitsubishi объявила об отзыве с российского рынка 144 856 автомобилей различных марок. Как сообщили 1 октября в Росстандарте, причиной стали возможные проблемы с ручным тормозом.

Отзывать будут автомобили моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX, которые были проданы с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. «Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза», – говорится в сообщении Росстандарта. На автомобилях отремонтируют или заменят задние тормозные суппорты за счет производителя.

Напомним, в сентябре Mitsubishi уже отзывала из России почти 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше. В апреле компания объявляла об отзыве более 86 тыс. кроссоверов той же модели из-за некорректного срабатывания подушки безопасности.