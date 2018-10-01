Гейзер из кипятка и грязи во дворе школы в Купчино: опять рванула труба "Теплосетей Петербурга"

Кипяток вырвался из дефектной трубы на улице Олеко Дундича вечером 1 октября. Вода подтопила школьный двор. Если бы это произошло на пару часов раньше, могло произойти серьезное ЧП, В этот раз повезло – никто не пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийную бригаду ко второму корпусу 37-го дома по улице Олеко Дундича вызвали ближе к пяти часам вечера в понедельник. Очевидцы уточняют, что «гейзер» образовался во дворе школы №441. Течь дала 108-миллиметровая труба.

Теплоэнергетики огородили зону дефекта и приступили к ремонту. Отопление в окрестных зданиях, уверяют в компании, отключать не собираются.

Отопительный сезон в Петербурге начался в пятницу, 28 сентября. Внезапное падение давления на котельной в Приморском районе оставило многих жителей без тепла и горячей воды. В Адмиралтейском вода из лопнувшей трубы затопила подвал, в расположенном там кафе от ожогов погибли двое молодых людей.

Напромним: В ближайшие месяцы должны пройти переговоры «Газпрома» и Георгия Полтавченко о выкупе «Теплосети» городом.