В Госдуме предлагают ввести особый порядок публикации в СМИ расследований о коррупции. Надо будет извещать о них чиновников и контролирующие органы

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает особый порядок публикаций в СМИ о признаках коррупции в работе чиновников. Законопроект за авторством депутата от ЛДПР Сергея Иванова опубликован 1 октября на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, СМИ будут обязаны направлять копии публикаций о несоответствии расходов и доходов чиновников в проверяющие органы. Кроме того, если журналисты сообщают о правонарушениях, допущенных чиновниками, то копию такой публикации нужно будет отправить руководителю органа власти, в которой работает нарушитель. Чтобы эту информацию проверили.

Также, если законопроект примут, то СМИ придется размещать «полученный ответ о результатах проверки в порядке опубликования опровержения». Если ответа не будет, то копии материалов нужно будет отправить в прокуратуру.

Автор законопроекта, депутат Сергей Иванов, рассказал «Росбалту», что законодательство и сейчас предусматривает возможность возбуждения уголовного дела на основании материалов СМИ. Однако эта норма, по его мнению, не работает.

«Публикации, обвиняющие государственных и муниципальных служащих, остаются без внимания как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны лиц, в отношении которых распространяется информация. Информация, распространенная в СМИ о деятельности должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, государственных органов, организаций и общественных объединений, содержащей признаки преступления или правонарушения, не проверяется, уголовные дела не возбуждаются. Все это приводит к нагнетанию социального напряжения в обществе, к потере авторитета власти и доверия к государственным органам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Несоблюдение новых правил будет грозить СМИ административной ответственностью. Редакции, которые не направили материалы чиновникам, будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица организаций, которые не предоставили ответ на обращение СМИ, заплатят от 5 до 10 тыс. рублей.