«Поет оперный оркестр камеры №1 спецприемника». Сокамерник Навального исполнил для его жены ариетту Кавалли

В столичном изоляторе по просьбе оппозиционера Алексея Навального его сокамерник исполнил отрывок из произведения Франческо Кавалли «О любовь, ты дар прекрасный». Запись певец передал супруге политика.

Ролик супруга Навального Юлия опубликовала на своей странице в Instagram 1 октября. «Ты все переживала, что мы не сходили с тобой в оперу. Специально для тебя поет оперный оркестр камеры №1 спецприемника», – представляет соседа по камере Володю оппозиционер. Арестованный спел начало ариетты Франческо Кавалли, но быстро смутился и исполнение закончил. Юлия Навальная творчество из спецприемника оценила и заверила подписчиков, что теперь они с мужем обязательно съездят в Армению. «Прекрасно. Давно с Лешей хотели съездить в Армению. Теперь точно приедем, раз эта земля рождает такие таланты. И стало понятно, почему Алексей постоянно требует приготовить к его выходу хаш. Кто знает, где взять лучший рецепт?» – спрашивает супруга оппозиционера.

Навального в очередной раз задержали на выходе после месяца отсидки, 24 сентября суд наказал его 20 сутками ареста по части 4 статьи 20.2 КоАП «Нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу».