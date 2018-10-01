Натовскому пилоту назначили минимальное наказание за ошибочный запуск ракеты над Эстонией

ВВС Испании признали своего пилота виновным в том, что во время августовских учений в Прибалтике он по халатности выпустил боевую ракету. Однако военные ограничились минимальным наказанием, так как в результате инцидента никто не пострадал, а также не был причинен материальный ущерб. Об этом 1 октября сообщает издание El Pais.

Следствие исключило технический сбой в работе истребителя и постановило, что причиной произошедшего была человеческая ошибка. Пилота признали виновным в том, что он допустил «неточность в исполнении обязанностей [...] во время несения службы в рамках международных организаций или во время его участия в военных действиях».

Испанский пилот должен будет заплатить штраф в размере своего почти недельного заработка или отбыть 14-дневный арест.

Напомним, что во время учений в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил ракету в восточном направлении. Инцидент произошел около деревни Панго примерно в 15:45 7 августа. Командующий ВВС прибалтийской страны Рииво Валге заявил, что теоретически снаряд мог улететь в Россию. Дело дошло до самого верха, и премьер-министр Эстонии Юри Ратас позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить запуск боевой ракеты над территорией республики. ВВС Эстонии и эксперты Североатлантического альянса проводят проверку произошедшего. Испанские пилоты были отстранены от участия в учениях. Ракету нашли через несколько дней. Пролетев 80 километров, она упала на торфянике около деревни Кярде и стала причиной пожара.