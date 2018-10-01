Ученые Политеха хотят запереть Неву со стороны Ладожского озера Нужны бюджетные миллиарды

После первого осеннего наводнения группа ученых Санкт-Петербургского государственного политехнического университета выступила с идеей проектирования и строительства еще одной дамбы - запорное сооружение нужно и в истоке Невы, уверены они.

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Первое выступление ученых было категорически отвергнуто руководством КЗС еще мае. Руководство дамбы полагает, что их расчеты ошибочны, а эксперты-гидрометеорологи называют проект расточительством. Но политехники рассчитывают, что прибывающая вода принесет миллиарды из федерального бюджета.

Почти катастрофа

«Во время последнего наводнения, прошедшего в Петербурге в сентябре 2018 года, уровень воды у гидропоста «Горный» поднялся до 178 сантиметров, при этом шлюзы дамбы закрывались всего на 14 часов. Это почти катастрофа – ведь проектная мощность петербургского Комплекса защитных сооружений предполагает поднятие воды у «Горного» до 190 сантиметров за 48 часов. Таков базовый постулат дамбы – в противном случае город затопит».

Так начался наш разговор с председателем научно-производственного кооператива «Омега» (создавшего систему перемещения футбольного поля «Зенит-арены» и до января сего года обслуживавшего систему приводов сооружения С1 на дамбе), преподавателем Политехнического университета Владимиром Брунманом. Он озвучил для «Фонтанки» выводы ученых университета, которые считают, что спроектированная во второй половине прошлого столетия дамба может не справиться с сегодняшним положением дел в Невской губе.

По мнению данной группы ученых, подтопление города – вопрос времени и стечения обстоятельств, и случиться это может, например, в 2024 году: история показывает, что самые сильные наводнения в Петербурге происходили в 1824 и в 1924 годах.

Кандидат экономических наук Владимир Брунман приводит обоснование грядущего потопа. Прежде всего в этом году зафиксирован очень высокий для последних десятилетий подъем уровня воды в Ладожском озере – весной она поднялась на 5,6 метра. Брунман привел пример: во время наводнения 2015 года дамбу закрывали на 41 час, и только благодаря тому, что уровень воды в Ладоге составлял тогда около 3,15 метра, у гидропоста "Горный" был зафиксирован максимум всего 160 сантиметров. Во время самого сильного из зафиксированных в нашем городе наводнений – 1824 года – уровень воды в Ладожском озере поднялся на 6,5 метра, а во время наводнения 1693 года, согласно летописям, уровень воды в Невской губе достиг 7,63 метра, она дошла до Ниеншанца. Правда, нашего города тогда еще не было.

В общем, 5,6 метра, зафиксированные этой весной, вполне можно воспринимать как предвестник той самой катастрофы, от которой ученые Политеха готовы спасти наш город. И этот предвестник – не единственный. По словам ученого, Ладожскому озеру свойственны перепады уровней воды с запада на восток, которые иногда составляют 70 – 80 сантиметров, но могут достигать и полутора метров. А еще в районе Финского залива прогнозируется возникновение ветров до 35 и даже до 50 метров в секунду – разные источники, по словам господина Брунмана, дают разные прогнозы. Осенью прошлого года в Хельсинки во время шторма были зафиксированы порывы ветра до 32 м/с.

Решили просить милллиарды

Еще 14 мая 2018 года в конференц-зале нового исследовательского корпуса Политехнического университета прошел "круглый стол" под председательством проректора университета по перспективным проектам Алексея Боровкова. В мероприятии участвовали 35 человек, включая 18 сотрудников самого Политеха (в том числе два академика), представителей петербургского комитета по градостроительству и архитектуре и ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстрой России» (единственный участник "круглого стола", который остался несогласен с общими решениями).

В разделе «Решили» протокола "круглого стола", в частности, написано:

«Признать, что в условиях развития глобального потепления противостоять увеличению зоны затопления … можно двумя способами:

• Повышение точности и заблаговременности прогнозирования наводнений, позволяющее производить закрытие затворов КЗС … при как можно более низких … отметках воды в период наводнения;

• Строительство «полупропускного» либо защитного сооружения (гидроузла) на Неве в целях регулирования речного стока…».

В связи с этим участники "круглого стола" решили:

«Поддержать предложение … о приоритетном создании математической (цифровой) модели водной системы "Ладожское озеро – р. Нева – Невская губа" для проведения гидрологических и гидродинамических исследований влияния изменения уровня Ладожского озера на расходы реки Невы и аккумуляцию стока в Невской губе в период предотвращения наводнений…

Принять во внимание сообщение Боровкова А.И. о готовности ИППТ СПбПУ взять на себя совместно с другими участниками "круглого стола" (по их желанию и в рамках их компетенций) работы по созданию полномасштабной цифровой модели водной системы "Ладожское озеро – р. Нева – Невская губа";

Сформировать рабочую группу из участников круглого стола … для проработки и подготовки проектов и соответствующих предложений в федеральные и региональные органы власти…»

На словах Владимир Брунман добавил, что у Политеха имеется все необходимое для создания полноценной реальной модели невско-ладожского бассейна, площадь которого в реальной жизни составляет около 300 000 квадратных километров, куда входят Сайменские озера с рекой Вуоксой, озеро Ильмень с рекой Волхов и Онежское озеро со Свирью. По словам ученого, для создания такой модели может потребоваться от полумиллиарда до миллиарда рублей, а для строительства запорного сооружения в истоке Невы понадобится еще «несколько миллиардов».

По мнению господина Брунмана, правительство России могло бы выделить эти деньги, потому что страна должна делать большие проекты. В настоящее время в Политехническом университете создается рабочая группа, которая планирует выработать обращение в правительство РФ с обоснованием необходимости финансирования проекта из федерального бюджета, и все это произойдет в ближайшее время. Владимир Брунман уверен, что спроектированное и построенное гидротехническое сооружение в истоке Невы позволит в целом регулировать уровень воды в Ладожском озере и резко сокращать подачу воды в Невскую губу перед наводнением, при этом уровень подъема воды в Ладоге не превысит нескольких сантиметров.

Сообщение о потопе несколько преждевременно…

Создается впечатление, что водный апокалипсис пока что прогнозируют Петербургу только в Политехе. Например, генеральный директор ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстрой России» Борис Дайтер еще в мае этого года, сразу после проведения "круглого стола", назвал расчеты политехников ошибочными, а утверждение о грядущей гибели дамбы как защитного сооружения необоснованным.

– Эксплуатации КЗС позволила успешно предотвратить в Санкт-Петербурге 14 наводнений. После ввода КЗС в эксплуатацию уровень воды в Невской губе не поднимался выше отметки 160 сантиметров Балтийской системы, – заявил он.

По словам Бориса Дайтера, предложение о строительстве гидрозащитного узла в истоке Невы было еще в прошлом веке отклонено экспертами в связи со значительным ущербом для рыбных ресурсов и возможностью подтопления города из-за повышения грунтовых вод.

«Фонтанка» обратилась с просьбой о комментарии во Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Веденеева. Руководитель департамента информации и рекламы института Маргарита Мишина после консультации с руководством учреждения от комментариев отказалась: «Мы не рассчитывали такой проект, поэтому не готовы его комментировать», – заявила она.

Руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук считает, что ничего хорошего из строительства запорного сооружения в истоке Невы не получится:

– Не будем забывать, что Нева несет более миллиона тонн в год ила, песка и гравия. Если в районе Шлиссельбурга появится запорное сооружение, оно ограничит этот поток – неважно, что русло будет запираться редко, его пропускная способность все равно сократится. В результате мы получим замеление Петровской губы – такое же, какое мы имеем сейчас в Невской губе из-за дамбы. Разговоры о том, будто дамба не справляется, связаны именно с этим: дно становится выше, соответственно, уровень воды повышается. Построят запорное сооружение в истоке Невы – то же самое случится и в Петровской губе, – говорит Юрий Шевчук.

По мнению ученого-эколога, регулярная чистка дна Невской губы была бы намного эффективнее строительства нового гигантского сооружения.

Еще более резко высказался начальник УГМС ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерий Цепелев:

– Я считаю, что удовлетворять частные амбиции сначала постройкой насыпных сооружений, а потом постройкой еще одной дамбы, у Шлиссельбурга, для государства, мягко говоря, расточительно, – сказал он.

Возглавляемое Валерием Цепелевым управление как раз в эти дни завершает заказанный комитетом по градостроительству и архитектуре государственный контракт, суть которого сводится к исследованию по «...определению минимально допустимой площади акватории Невской губы, при которой превышение уровня воды на 190 сантиметров при закрытых водо- и судопропускных сооружениях Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и максимально возможных расходах реки Невы происходит в течение 48 часов». Его работа предназначена для оценки влияния существующих и планируемых насыпных сооружений в Невской губе на безопасность города во время наводнений. Фактически это единственное современное легальное исследование в этой сфере, которое пока не завершено.

Некоторое время назад Валерий Цепелев рассказывал «Фонтанке» о первых результатах работы – он действительно констатировал подъем уровня воды в Ладожском озере и увеличение объема воды, которую Нева выносит в Финский залив. Но выводы о том, что это угрожает городу, пока никем не сделаны.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»