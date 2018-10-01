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Бизнес
01.10.2018 17:17
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Банк «Оранжевый» продал «Александровскому» портфель автокредитов на 220 млн рублей в Петербурге и Москве

Банк «Александровский» приобрел у банка «Оранжевый» портфель автокредитов на 220 млн рублей. В него входят займы клиентов из Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы и Московской области. 

Как сообщили в банке 1 октября, после передачи прав по кредитным договорам в «Александровский» процентные ставки и сроки займов остаются прежними. А по итогам состоявшейся сделки его портфель кредитов физических лиц достиг 2,2 млрд рублей, а доля автокредитов в кредитном портфеле розничного бизнеса составила 52%.

«Благодаря серии цессионных сделок и развитию собственных программ кредитования за два года банк увеличил объем кредитования физических лиц в 2,5 раза», — прокомментировал заместитель председателя правления банка «Александровский» Александр Тютюнник.

Справка:

ПАО Банк «Александровский» – универсальный коммерческий банк. Зарегистрирован в Петербурге. Работает с 1989 года. В сеть банка входит восемь офисов в Северной столице, по два офиса в Ленинградской области и Мурманске и филиал в Москве. Основным бенефициаром кредитной организации является председатель правления банка Евгений Лотвинов с долей в 25,57% акций. Пакет в 9,90% принадлежит Игорю Лейтису — генеральному директору ЗАО «Адамант».

«Банк «Оранжевый» — небольшое кредитное учреждение с головным офисом в Санкт-Петербурге. Бизнес банка в 2000-х годах был тесно связан с целлюлозно-бумажной корпорацией «Илим Палп». Владельцем кредитной организации выступает бывший топ-менеджер корпорации Станислав Патенко. Основные направления деятельности банка — кредитование юридических лиц и населения, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение во вклады средств частных лиц.

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