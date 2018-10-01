Банк «Оранжевый» продал «Александровскому» портфель автокредитов на 220 млн рублей в Петербурге и Москве

Банк «Александровский» приобрел у банка «Оранжевый» портфель автокредитов на 220 млн рублей. В него входят займы клиентов из Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы и Московской области.

Как сообщили в банке 1 октября, после передачи прав по кредитным договорам в «Александровский» процентные ставки и сроки займов остаются прежними. А по итогам состоявшейся сделки его портфель кредитов физических лиц достиг 2,2 млрд рублей, а доля автокредитов в кредитном портфеле розничного бизнеса составила 52%.

«Благодаря серии цессионных сделок и развитию собственных программ кредитования за два года банк увеличил объем кредитования физических лиц в 2,5 раза», — прокомментировал заместитель председателя правления банка «Александровский» Александр Тютюнник.