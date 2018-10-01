Проекту мусоросжигающего завода в Каменке могли присвоить высший класс опасности с нарушениями. От Полтавченко требуют пересмотра этого решения

Лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой предоставить материалы заседания малого правительства от 3 сентября. На нем, согласно сообщениям чиновников, обсуждался класс опасности мусоросжигающего завода в Каменке.

Как отмечает Шишкина, решение, которое обсуждали 3 сентября, было опубликовано в виде постановления лишь спустя 3 недели с датой принятия 19 сентября. По мнению политика, путаница с числами могла быть неслучайной: срок действия разрешительной документации для мусоросжигающего завода ограничен и формально продлить его могли лишь до 13 сентября. «Городские власти очень спешили рассмотреть документы, которыми допускается увеличение класса опасности мусорного завода в промзоне Каменка. И понятно – почему. Если бы постановление удалось принять до 13 сентября, в отношении проекта действовали бы старые нормы правил землепользования и застройки. А они минувшим летом были ужесточены. И по новым правилам – увеличить класс опасности не так-то просто», – утверждает она.

Высший класс опасности означает, что сжигать на заводе смогут практически все, что угодно. Если решение о присвоении такого класса было принято незаконно согласно старым правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), то требуется новое рассмотрение документации — в соответствии с новыми ПЗЗ. Именно этого и требует в своем обращении к губернатору Шишкина.

Кроме того, политик попросила сообщить, какими нормативно-правовыми актами регулируются заседания «малого правительства» и объяснить, почему подобные совещания проходят в закрытом режиме.

Напомним, что летом в Петербурге активизировалось обсуждение строительства в Левашово завода по переработке и сжиганию мусора. Проект еще 10 лет назад собирался реализовывать греческий консорциум Helector S.A. – Aktor Concessions S.A. – AKTOR S.A. Как сообщала «Фонтанка», соглашение о строительстве намерены подписать в декабре 2018 года.