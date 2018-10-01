Паллиативная помощь: как помочь людям, которых невозможно вылечить

1 Как помочь людям, которых нельзя вылечить?

Можно избавить их от боли и тяжелых симптомов болезни, сохранять за ними право принимать решения и жить, а не болеть. Продолжать видеть в них в первую очередь личность, со своими потребностями, интересами и желаниями. Именно для этого и существует паллиативная помощь.

Недавно к нам обратился муж Анны, женщины с хроническим болевым синдромом. Для нее и ее мужа было важно, чтобы она жила дома в комфорте и с достоинством. Мы помогли госпитализировать ее в хоспис для подбора схемы обезболивания и симптоматической терапии. А параллельно организовывали быт на дому: мужу требовалось получить в поликлинике рецепты на лекарства, организовать пространство. Анна слабеет день ото дня, но ее не мучают боли и тягостные симптомы. Она может продолжать жить своей обычной жизнью. Мы также предоставили им прогулочное кресло, благодаря которому они могут гулять и обедать вместе с мужем в кафе. Самая главная наша помощь — это дать человеку возможность продолжать жить своей жизнью.