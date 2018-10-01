УМВД Центрального района не жалеет денег на судебные издержки. Вопрос защиты репутации оформлен в апелляционной жалобе

Незаконным и необоснованным сочла полиция Центрального района Петербурга решение суда, по которому УМВД не смогло отстоять свою репутацию в глазах читателей издания «Мой район». Апелляционная жалоба зарегистрирована в Приморском райсуде.

О намерении полиции продолжить спор по иску к изданию «Мой район» и члену общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой 1 октября сообщает пресс-служба судов Северной столицы. 16 июля в Приморском суде УМВД было полностью отказано в удовлетворении иска, однако в ведомстве считают, что решение было «незаконным и необоснованным», обстоятельства определены неправильно, как «неправильно применены и нормы материального права». Цена вопроса – 50 тысяч рублей как компенсация морального вреда и почти 9 тысяч рублей судебных расходов.

Как ранее писала «Фонтанка», иск был подан после публикации «Моим районом» заметки, написанной по мотивам поста Теплицкой в Facebook о возможных избиениях беременной женщины в 78-м отделе полиции. УМВД требовало полностью удалить публикацию, показывая документы служебной проверки и информацию члена наблюдательной комиссии, опровергающие эти сведения. Однако в тексте написаны и объективные факты, суд в удовлетворении иска отказал. Аналогичные претензии у полицейских и к изданию «Медиазона», на первом заседании по делу ведомство скорректировало исковые требования, основываясь на опыте с проигранным делом. Теперь полицейские требуют удаления лишь отдельных цитат.