В Финляндии диагностировали депрессию у угря. Это самка с мужским именем, которая хочет нереститься

Угорь Вяйски, живущий в музее рыболовства в Асиккала, в возрасте 40 лет достиг половой зрелости и впал в депрессию, сообщает 1 октября Yle.

По данным издания, Вяйски — королева аквариума, но в последнее время она больше не проявляет любопытства к посетителям и практически не двигается. Специалисты объясняют, что, достигнув половозрелого возраста, угорь хочет отправиться в Саргассово море — именно в этой части Атлантического океана нерестится этот вид весной и осенью.

Вяйски живёт в финском аквариуме уже более 10 лет и носит мужское имя, которое ей дали по ошибке, когда пол угря ещё не был известен. Обычно в Финляндии так называют мультипликационного героя-кролика Багза Банни.

Впавшая в депрессию жительница музея рыболовства ещё относительно молода — известно, что в шведском городе Брантевик угорь умер в 1859 году в возрасте 155 лет.

Вяйски решили выпустить этой осенью или будущей весной в устье реки Кюмийоки, откуда всего пара километров до Финского залива. Оттуда угри направляются в сторону Атлантического океана и Саргассова моря. На Вяйски планируется надеть электронную метку для слежения за маршрутом ее передвижений.