Петербургскую группу компаний «Самсон» покупают москвичи из «Черкизово»

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, сообщила, что намерена приобрести 75% петербургской ГК «Самсон – продукты питания». Москвичи называют это в пресс-релизе от 1 октября «стратегическим партнерством».

Менеджмент петербургской компании не изменится, и она продолжит собственную операционную деятельность. Зато «Черкизово» сможет усилить позиции в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. А группа «Самсон» получит доступ к сырьевой базе и профессиональной экспертизе крупнейшего производителя мяса в России и сможет выйти на новые рынки сбыта. Сейчас она реализует 90% своей продукции в Петербурге и СЗФО.

«Кроме того, сделка позволит расширить портфель брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью», – отметил генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Как сообщалось ранее, к 2020 году Группа планирует увеличить долю таких продуктов в структуре выручки с 60 до 80%. Но для начала сделка, сумма которой не раскрывается, должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы.

У «Самсона» богатая история. Комбинат был введён в эксплуатацию в 1933 году. В советское время он был вторым по величине предприятием отрасли в СССР и объединял работу нескольких заводов по созданию мясных продуктов. В начале 1990-х ими производилось более 500 наименований мясной продукции, предприятие называлось АО «Самсон». В конце 1990-х производительность упала до 20 т в сутки. А в 2000 году предприятие стало банкротом. Гендиректором завода на этом этапе стал Хамзат Арсамаков — племянник Абубакара Арсамакова – мощной фигуры в чеченской диаспоре Москвы.

В 2003 году на предприятии начался конфликт с коммерческой структурой «Салолин», фактическими хозяевами которой являлись также чеченцы. Спор разгорелся из-за различного взгляда на оформление 54 гектаров земли (общая площадь – 80 гектаров), на которых само предприятие и расположено. Когда конфликт не удалось решить мирно, на предприятие, как писала «Фонтанка», приехали гости из Чечни. Возглавлял рейд человек, похожий на бригадного генерала Чеченской Республики, Героя России Сулима Ямадаева. Сейчас территория предприятия в Московском районе застроена. В 2008 году производство под брендом «Самсон» было возрождено во Всеволожске.