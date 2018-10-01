В России пройдет масштабная проверка учителей

Рособрнадзор намерен оценить профпригодность 18 тысяч педагогов в 45 регионах России.

«Проводимые исследования компетенций учителей дополняют систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства», – цитирует 1 октября слова заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева сайт ведомства.

Рособрнадзор предложит педагогам сдать тесты по предметам, которые они преподают (русский язык и литература, математика, информатика, история, обществознание, экономика, право, предметы «Россия в мире», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). Кроме того, ведомство изучит психолого-педагогические аспекты деятельности учителей. Решение о своем участии в исследовании регионы должны принять на местом уровне, подчеркивается в заявлении.

В следующем году исследование будет продолжено, и тесты должны будут сдать учителя географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физкультуры, иностранных языков, ОБЖ, а также искусства и технологий. В него включат 40 тысяч человек из 70 регионов.

В будущем, как заверяет Рособрнадзор, оценка профпригодности учителей станет «одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста», разрабатываемой Минпросвещения.

Напомним, что исследования профпригодности педагогов проводились в России и ранее. Так, в 2015 году Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания и Российское историческое общество провели исследование «Портрет учителя России». Тогда же оценили и компетенцию преподавателей русского языка. В 2016-м проверили педагогов математики, русского языка и литературы.