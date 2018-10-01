Горевшее здание в Ульянке потушили

Около получаса ушло на тушение пожара в Кировском районе Петербурга, где днем 1 октября горело административное здание.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 15.55 возгорание на улице Генерала Симоняка, 9, ликвидировано. На месте работали 5 расчетов. Никто не пострадал.

Напомним, в двухэтажном здании горело в вентиляционном канале столовой. По этому же адресу находятся муниципальный совет МО «Ульянка», участковый пункт полиции, магазин «Пятерочка», местное отделение «Единой России» и т. д.