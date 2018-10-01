Семь тысяч просителей убежища в Финляндии ждут статуса беженца уже три года. Кто-то нашёл другой способ остаться

Иммиграционное ведомство Финляндии сейчас рассматривает в общей сложности около 11 тысяч заявлений от просителей убежища, сообщает 1 октября Yle.

В 2015 году в Финляндию приехало более 32 тысяч иностранцев с целью обосноваться там в статусе беженца. Многим из них было отказано, и сейчас заявления рассматриваются повторно. Из всех 11 тысяч ходатайств, которые находятся в работе, две трети (7300) впервые поступило в 2015 году. Количество заявлений на предоставление убежища от одного человека законодательно не ограничено.

Шансы остаться в стране в таких случаях особенно велики у тех, кто активен. За три года вполне возможно оформить себе документы, выучить язык и найти работу. И уже на основании подтверждения от работодателя, что он готов трудоустроить, получить временный вид на жительство.

За последние четыре года около тысячи получивших отказ в предоставлении убежища подали на рабочий ВНЖ. В 2015 году таковых было 134, в этом году уже 300. Разрешение на пребывание в Финляндии на основании работы было выдано 426 беженцам. При этом за полтора года Суоми депортировала 4000 человек.

Напомним, 1 октября Погранохрана Финляндии сообщила о мужчине, который незаконно перешёл российско-финляндскую границу и попросил убежища. Россия по числу просителей убежища занимает второе место после Ирака, вслед за ней идут Сирия, Афганистан и Сомали.