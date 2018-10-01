Матильда Шнурова готова встретиться за деньги ради благотворительности

Встретиться лично со светской львицей, бывшей супругой Сергея Шнурова Матильдой сможет любой желающий, если сделает победную ставку в благотворительном аукционе.

Торги стартовали 1 октября на портале Meet for charity. Это проект, где разыгрываются встречи с представителями бизнеса, медиа, культуры, политики и спорта в поддержку различных благотворительных фондов.

Вырученные деньги на аукционе за встречу с Матильдой Шнуровой будут направлены на работу благотворительной организации «Ночлежка», которая оказывает помощь обездоленным людям.

««Ночлежка» делает действительно большое дело. И пусть невозможно помочь всем, но можно внести свой пусть и небольшой, но посильный вклад, конвертировать свою известность в реальную помощь тем, кто в ней нуждается. И сегодня я рада сделать это», — сказала Матильда Шнурова.

Ставку можно сделать по 8 октября включительно. Подробности можно узнать на сайте благотворительного аукциона.

Как отметили в «Ночлежке», впервые организация приняла участие в аукционе в прошлом году. Тогда встреча с кулинарным блогером, автором десяти книг, издателем Никой Белоцерковской принесла «Ночлежке» рекордные для аукциона 1,4 млн рублей.